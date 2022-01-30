«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Калев» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Калевом» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 86:66.

«Локомотив-Кубань» занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Калев» идет 9-м.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 66:86 (17:22, 24:15, 18:19, 7:30)