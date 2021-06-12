ЦСКА усилился бывшим защитником «Жальгириса»
ЦСКА объявил о заключении контракта с атакующим защитником Марюсом Григонисом.
Соглашение с 27-летним литовцем рассчитано до лета 2024 года.
?? Марюс Григонис пополнил ряды ЦСКА— CSKA Moscow (@cskabasket) June 12, 2021
Литовский атакующий защитник Марюс Григонис (27 лет, 198 см) стал первым новобранцем нашей команды в межсезонье. Контракт с баскетболистом рассчитан до лета 2024 года. pic.twitter.com/j8M4VbapZX
В сезоне-2020/21 Григонис провел 34 матча за «Жальгирис» в Евролиге, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 передачи и 2,1 подбора за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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