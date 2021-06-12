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ЦСКА усилился бывшим защитником «Жальгириса»

09:30
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ЦСКА объявил о заключении контракта с атакующим защитником Марюсом Григонисом.

Соглашение с 27-летним литовцем рассчитано до лета 2024 года.

В сезоне-2020/21 Григонис провел 34 матча за «Жальгирис» в Евролиге, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 передачи и 2,1 подбора за матч.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210611-grigonis/

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Иван Торопцев все материалы автора
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