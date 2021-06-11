Клайберн подвел итоги сезона в составе ЦСКА
Форвард ЦСКА Уилл Клайберн опубликовал новый пост в Instagram.
«Очередной сезон завершился на высокой ноте. Множество взлетов и падений в течение этого непростого года, но я бы ничего не изменил. Я вернулся после травмы и смог по-прежнему играть на высоком уровне, что само по себе было успехом. Рад, что я смог бороться с этими парнями до конца! А теперь пора убрать баскетбол и просто наслаждаться жизнью», — написал Клайберн.
Клайберн признан лучшим запасным Евролиги по мнению игроков. 31-летний американец провел 31 матч, в 29 из них он появлялся на паркете со скамейки запасных.
Вместе с ЦСКА Клайберн стал победителем Единой лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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