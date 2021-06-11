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Клайберн подвел итоги сезона в составе ЦСКА

19:52
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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн опубликовал новый пост в Instagram.

«Очередной сезон завершился на высокой ноте. Множество взлетов и падений в течение этого непростого года, но я бы ничего не изменил. Я вернулся после травмы и смог по-прежнему играть на высоком уровне, что само по себе было успехом. Рад, что я смог бороться с этими парнями до конца! А теперь пора убрать баскетбол и просто наслаждаться жизнью», — написал Клайберн.

Публикация от Will Clyburn (@thrill21)

Клайберн признан лучшим запасным Евролиги по мнению игроков. 31-летний американец провел 31 матч, в 29 из них он появлялся на паркете со скамейки запасных.

Вместе с ЦСКА Клайберн стал победителем Единой лиги ВТБ.

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