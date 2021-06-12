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УНИКС проявляет интерес к центровому «Маккаби»

18:05
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УНИКС проявляет интерес к центровому Отелло Хантеру. 35-летний баскетболист покинет тель-авивский «Маккаби», пишет в Twitter журналист Неманья Жорич.

Хантер провел за «Маккаби» два сезона. До перехода в израильский клуб он провел два сезона за московский ЦСКА. До этого он выступал за «Реал» и «Олимпиакос», а также в НБА за «Атланту».

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