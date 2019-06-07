ЦСКА сохранит Уилла Клайберна

ЦСКА​ договорился со своим лидером Уиллом Клайберном о новом контракте, сообщил "Известиям" источник из окружения форварда. Стороны подпишут двухлетнее соглашении с серьезным повышением заработной платы.

– Продление контракта с Итудисом стало решающим аргументом для Клайберна, – рассказал источник из окружения форварда. – После этого Уилл дал понять руководству ЦСКА, что готов к переговорам. Стороны быстро нашли общий язык и договорились о новом двухлетнем соглашении, предусматривающем увеличение оклада.

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