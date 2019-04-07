ЦСКА победил "Зенит" благодаря 30 очкам де Коло и Хэкетта

ЦСКА обыграл "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 83:73 (16:14, 26:14, 24:22, 17:23). Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали Нандо де Коло и Дэниэл Хэкетт, которые набрали по 15 очков.

ЦСКА набрал 44 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице. "Зенит" с 36 баллами располагается на 6-й строчке.

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ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 83:73 (16:14, 26:14, 24:22, 17:23)

7 апреля. Москва. "УСК ЦСКА".

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