ЦСКА победил «Парму», Джеймс набрал 27 очков
17:37
ЦСКА обыграл «Парму» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал Майк Джеймс, который набрал 27 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 70:89 (17:15, 18:27, 16:25, 19:22)
П: Уильямс (16), Забелин (14), Буланов (11), Жмако (10).
Ц: Джеймс (27), Хэккетт (20).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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