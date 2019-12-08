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ЦСКА победил «Парму», Джеймс набрал 27 очков

17:37

ЦСКА обыграл «Парму» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал Майк Джеймс, который набрал 27 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 70:89 (17:15, 18:27, 16:25, 19:22)

П: Уильямс (16), Забелин (14), Буланов (11), Жмако (10).

Ц: Джеймс (27), Хэккетт (20).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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