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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

ЦСКА перед матчем с «Фенербахче» поприветствовал Де Коло

18:29

ЦСКА перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» поприветствовал защитника соперников Нандо де Коло. 33-летний француз защищал цвета армейцев с 2014 по 2019 год, дважды выиграл Евролигу и пять раз — Единую лигу ВТБ.

Матч ЦСКА — «Фенербахче» состоится сегодня, начало — в 20.00 по московскому времени.

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