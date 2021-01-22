ЦСКА перед матчем с «Фенербахче» поприветствовал Де Коло

ЦСКА перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» поприветствовал защитника соперников Нандо де Коло. 33-летний француз защищал цвета армейцев с 2014 по 2019 год, дважды выиграл Евролигу и пять раз — Единую лигу ВТБ.

Матч ЦСКА — «Фенербахче» состоится сегодня, начало — в 20.00 по московскому времени.