ЦСКА перед матчем с «Фенербахче» поприветствовал Де Коло
18:29
ЦСКА перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» поприветствовал защитника соперников Нандо де Коло. 33-летний француз защищал цвета армейцев с 2014 по 2019 год, дважды выиграл Евролигу и пять раз — Единую лигу ВТБ.
Nice to see you, @NandoDeColo ???#CSKAbasket pic.twitter.com/OVCVlPKrKB— CSKA Moscow (@cskabasket) January 22, 2021
Матч ЦСКА — «Фенербахче» состоится сегодня, начало — в 20.00 по московскому времени.
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