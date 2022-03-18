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Сегодня, 07:42

«Астана» уволила главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Астана» объявила об уходе Дарко Руссо с поста главного тренера. С 59-летним специалистом был расторгнут контракт по обоюдному желанию.

«Клуб благодарит Дарко Руссо за проделанную работу и желает успехов в будущей карьере», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter клуба.

Руссо работал с командой с прошлого лета. Под его руководством «Астана» одержала 3 победы в 12 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Временным исполняющим обязанности главного тренера «Астаны» будет Деян Парежанин.

БК Астана
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