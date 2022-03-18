«Астана» уволила главного тренера

«Астана» объявила об уходе Дарко Руссо с поста главного тренера. С 59-летним специалистом был расторгнут контракт по обоюдному желанию.

«Клуб благодарит Дарко Руссо за проделанную работу и желает успехов в будущей карьере», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter клуба.

Руссо работал с командой с прошлого лета. Под его руководством «Астана» одержала 3 победы в 12 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Временным исполняющим обязанности главного тренера «Астаны» будет Деян Парежанин.