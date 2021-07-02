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ЦСКА объявил о продлении контракта с Лундбергом

18:00
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ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим Габриэлем Лундбергом. Датчанин заключил с армейским клубом соглашение по схеме «2+1».

Лундберг начинал сезон-2020/21 в польской «Зелена-Гуре», а в феврале перешел в московский клуб.

В составе армейцев он набирал в Евролиге 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 ассиста за 20,1 минуты на площадке в 15 матчах.

В 13 встречах Единой лиги ВТБ средние показатели Лундберга составили 9,7 очка, 2,0 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата за 21,6 минуты.

Вместе с красно-синими Лундберг стал чемпионом лиги ВТБ и России, участником «Финала четырех» Евролиги.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/210702-iffe-contract/

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Иван Шитик все материалы автора

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