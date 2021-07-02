ЦСКА объявил о продлении контракта с Лундбергом
ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим Габриэлем Лундбергом. Датчанин заключил с армейским клубом соглашение по схеме «2+1».
Лундберг начинал сезон-2020/21 в польской «Зелена-Гуре», а в феврале перешел в московский клуб.
В составе армейцев он набирал в Евролиге 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 ассиста за 20,1 минуты на площадке в 15 матчах.
В 13 встречах Единой лиги ВТБ средние показатели Лундберга составили 9,7 очка, 2,0 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата за 21,6 минуты.
Вместе с красно-синими Лундберг стал чемпионом лиги ВТБ и России, участником «Финала четырех» Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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