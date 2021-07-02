«Зенит» продлил контракт с защитником Билли Бэроном
«Зенит» и защитник Билли Бэрон продлили контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны уже имели действующее соглашение на следующий сезон, но приняли решение заранее продлить сотрудничество и подписали новый контракт до 2023 года.
В Единой лиге ВТБ Бэрон провел 25 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 1,6 подбора и 2,5 результативные передачи.
В Евролиге 30-летний американец отыграл 39 матчей со следующими показателями: 9,6 очка, 1,4 подбора и 1,7 ассиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/02/billi-beron-prodlil-soglashenie-s-zenitom-/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю