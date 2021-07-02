«Зенит» продлил контракт с защитником Билли Бэроном

«Зенит» и защитник Билли Бэрон продлили контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны уже имели действующее соглашение на следующий сезон, но приняли решение заранее продлить сотрудничество и подписали новый контракт до 2023 года.

В Единой лиге ВТБ Бэрон провел 25 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 1,6 подбора и 2,5 результативные передачи.

В Евролиге 30-летний американец отыграл 39 матчей со следующими показателями: 9,6 очка, 1,4 подбора и 1,7 ассиста.