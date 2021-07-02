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«Зенит» продлил контракт с защитником Билли Бэроном

17:56
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«Зенит» и защитник Билли Бэрон продлили контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны уже имели действующее соглашение на следующий сезон, но приняли решение заранее продлить сотрудничество и подписали новый контракт до 2023 года.

В Единой лиге ВТБ Бэрон провел 25 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 1,6 подбора и 2,5 результативные передачи.

В Евролиге 30-летний американец отыграл 39 матчей со следующими показателями: 9,6 очка, 1,4 подбора и 1,7 ассиста.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/02/billi-beron-prodlil-soglashenie-s-zenitom-/

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Иван Шитик все материалы автора

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