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Янис Стрелниекс покинул ЦСКА

12:58
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Защитник Яник Стрелниекс покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

31-летний латвийский баскетболист ушел из команды в связи с завершением срока контракта.

Стрелниекс выступал за ЦСКА с лета 2019 года. Он провел за красно-синих 70 матчей, набирая в среднем 6,2 очка, 1,2 подбора и 2,0 передачи за игру.

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