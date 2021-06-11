Янис Стрелниекс покинул ЦСКА
Защитник Яник Стрелниекс покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.
31-летний латвийский баскетболист ушел из команды в связи с завершением срока контракта.
Спасибо, Янис! ?— CSKA Moscow (@cskabasket) June 11, 2021
Защитник Янис Стрелниекс покидает нашу команду по завершении срока контракта.
В ЦСКА Стрелниекс перешел летом 2019 года. В красно-синих цветах защитник провел 70 матчей (16 стартов), в которых набирал 6,2 очка, делал 1,2 подбора и 2,0 передачи. pic.twitter.com/iLHmUxrmle
Стрелниекс выступал за ЦСКА с лета 2019 года. Он провел за красно-синих 70 матчей, набирая в среднем 6,2 очка, 1,2 подбора и 2,0 передачи за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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