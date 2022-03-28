ЦСКА на своей площадке победил «Нижний Новгород»

ЦСКА победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб на своей площадке взял верх со счетом 80:72.

В составе красно-синих самым результативным стал Алексей Швед, набравший 26 очков, его партнер по команде Никола Милутинов сделал дабл-дабл (21 очко и 12 подборов). У гостей 20 очков в активе Михаила Кулагина.

ЦСКА, одержавший седьмую победу подряд, возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород», потерпевший шестое поражение кряду, идет на седьмой строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 80:72 (20:22, 22:15, 20:15, 18:20)

28 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».