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Сегодня, 20:57

ЦСКА на своей площадке победил «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб на своей площадке взял верх со счетом 80:72.

В составе красно-синих самым результативным стал Алексей Швед, набравший 26 очков, его партнер по команде Никола Милутинов сделал дабл-дабл (21 очко и 12 подборов). У гостей 20 очков в активе Михаила Кулагина.

ЦСКА, одержавший седьмую победу подряд, возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород», потерпевший шестое поражение кряду, идет на седьмой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 80:72 (20:22, 22:15, 20:15, 18:20)

28 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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