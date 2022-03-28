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28 марта, 22:57

Итудис: «У нас было очень неряшливое и самоуверенное начало»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (80:72).

«Поздравляю команду и игроков с победой и показанной борьбой. У нас было очень неряшливое и самоуверенное начало. Мы слишком много думали о себе и поплатились за это. «Нижний» всегда сражается, действует жестко. Также свою роль сыграли обстоятельств: у нас было 11 дней без матчей, и сейчас у нас будет 12 дней без матчей. Очевидно, что команда не в ритме. Это помогло нам хорошо поработать, но... Подобное происходит со всеми командами Евролиги, у «Зенита» и УНИКСа примерно такие же проблемы. Итак, они захватили лидерство, повели 11 очков — 20-31, и мы совершили рывок 16-0. С этого момента мы начали играть в обороне, уважать себя. Они попали под сирену второй четверти, но при этом набрали всего 15 очков, еще 15 очков в третьей четверти, так что мы задали тон, мы поняли, как нужно играть», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-03-28-cska-n-novgorod-news-report/
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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