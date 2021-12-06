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УНИКС в гостях разгромил «Цмоки-Минск»

20:50
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УНИКС в гостях разгромил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы выиграли с уверенной разницей — 92:72.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — УНИКС (Казань) — 72:92 (12:26, 17:15, 13:31, 30:20)

6 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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