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«Зенит» с крупным счетом победил «Енисей»

22:07
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«Зенит» с крупным счетом победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 89:66 в пользу хозяев площадки.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 89:66 (28:18, 27:26, 22:10, 12:12)
6 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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