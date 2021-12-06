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«Парма» на своей площадке победила «Зелена-Гуру»

18:43
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«Парма» на своей площадке победила «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки взяли верх со счетом 83:72.

«Парма» одержала вторую победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице, а вот «Зелена-Гура» продолжает замыкать таблицу.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Зелена-Гура» — 83:72 (22:11, 20:16, 27:20, 14:25)

6 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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