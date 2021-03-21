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«Астана» в гостях переиграла «Цмоки-Минск»

16:48
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«Цмоки-Минск» дома проиграл «Астане» (78:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиге ВТБ.

В составе гостей 22 очка набрал защитник Джеремайя Хилл, дабл-дабл (21 очко, 11 подборов) сделал центровой «Астаны» Эрик Бакнер.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Астана» (Нур-Султан) — 78:80 (24:24, 16:19, 11:19, 27:18)

21 марта. Минск. «Минск-арена».

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