«Астана» в гостях переиграла «Цмоки-Минск»
16:48
«Цмоки-Минск» дома проиграл «Астане» (78:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиге ВТБ.
В составе гостей 22 очка набрал защитник Джеремайя Хилл, дабл-дабл (21 очко, 11 подборов) сделал центровой «Астаны» Эрик Бакнер.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Цмоки-Минск» (Минск) — «Астана» (Нур-Султан) — 78:80 (24:24, 16:19, 11:19, 27:18)
21 марта. Минск. «Минск-арена».
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