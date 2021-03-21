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Джеймс и Хиллиард пропустят матч против «Калева»

20:52
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ЦСКА проведет 22 марта матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Таллине, где встретится с «Калевом».

На игру ЦСКА прибыл не в оптимальном составе. Команде из Москвы в этой встрече не помогут Майк Джеймс и Дэрран Хиллиард, сообщает официальный сайт клуба.

Первому тренеры предоставили отдых, а второй восстанавливается после болезни. Тринадцатым игроком на выезд отправился форвард «молодежки» Даниил Кочергин.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-03-22-kalev-cramo-cska-preview/

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