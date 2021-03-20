«Зенит» переиграл «Енисей»
21:49
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» переиграл «Енисей» со счетом 84:71.
У «Зенита» 12 очков заработал Тарик Блэк. В составе «Енисея» 20 очками отметился Джордан Мэтьюс.
Петербургский клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, одержав 17 побед в 20 встречах. «Енисей» потерпел четвертое поражение подряд и находится на 12-м месте.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 84:71 (25:16, 31:13, 15:18, 13:24)
Дополнительная информация:
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю