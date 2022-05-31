Тараканов считает, что после окончания сезона Итудис и Паскуаль уедут из России

Олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов заявил, что после окончания сезона Единой лиги ВТБ тренеры Димитрис Итудис и Хавьер Паскуаль, которые руководят ЦСКА и «Зенитом», покинут Россию.

«Я практически уверен, что в новом сезоне в России этих специалистов мы не увидим. Равно как и многих очень значимых игроков, которые пока выступают в нашей стране. Все дело в отстранении отечественных клубов от участия в Евролиге. Эти люди — большие профессионалы, которые будут везде востребованы. И вряд ли они сильно потеряют в деньгах, уехав из России. Если вообще в них потеряют», — приводит слова Тараканова Betonmobile.ru.

По мнению специалиста, для этих тренеров важно принимать участие в крупнейших соревнованиях и конкурировать с лучшими.

«Впрочем, дело даже не в деньгах, эти тренеры достаточно обеспеченные люди. Просто для них важно быть на виду, принимать участие в крупнейших соревнованиях. Лучшие всегда хотят конкурировать с лучшими, вращаться в своем кругу. У Паскуаля с «Зенитом» контракт будет действовать еще год, но даже это вряд ли его остановит», — подчеркивает Тараканов.

В финале Единой лиги ВТБ ЦСКА ведет над «Зенитом» со счетом в серии — 3:2. Шестой матч серии будет сыгран в Санкт-Петербурге 2 июня.