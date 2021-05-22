Центровой «Зенита» Блэк ожидает более интенсивной игры от ЦСКА в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Центровой «Зенита» Тарик Блэк рассказал о своих ожиданиях от третьей игры полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.
«Я считаю, мы хорошо восстановились. Особенно, с учетом дополнительного дня между играми. Получается, что два дня. Это дает нам шанс восстановить силы. Это будет очень тяжелая битва. Они приехали в Петербург и боролись очень-очень усердно, так что дома можно ожидать лишь более высокую интенсивность с их стороны», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Блэка.
Третий матч серии ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 17.00 (мск). Серия длится до трех побед, счет — 1-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/05/21/edinaya-liga-vtb-pley-off-tsska-zenit-prevyu-/
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