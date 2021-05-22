Центровой «Зенита» Блэк ожидает более интенсивной игры от ЦСКА в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Центровой «Зенита» Тарик Блэк рассказал о своих ожиданиях от третьей игры полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Я считаю, мы хорошо восстановились. Особенно, с учетом дополнительного дня между играми. Получается, что два дня. Это дает нам шанс восстановить силы. Это будет очень тяжелая битва. Они приехали в Петербург и боролись очень-очень усердно, так что дома можно ожидать лишь более высокую интенсивность с их стороны», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Блэка.

Третий матч серии ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 17.00 (мск). Серия длится до трех побед, счет — 1-1.