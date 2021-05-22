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ЦСКА вышел вперед в серии с «Зенитом»

18:54
22 мая. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 96:82. Фото БК ЦСКА., photo.khl.ru
22 мая. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 96:82. Фото БК ЦСКА., photo.khl.ru
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ЦСКА обыграл «Зенит» в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 96:82.

После этой встречи ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии. Следующий матч в серии до трех побед пройдет в Москве 24 мая.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 96:82 (17:13, 27:25, 26:26, 26:18)

Счет в серии: 2-1.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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