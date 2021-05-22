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Тренер «Зенита» Паскуаль о полуфинальной серии плей-офф против ЦСКА: «Это непрекращающаяся битва»

10:35
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о предстоящем третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Это плей-офф — непрекращающаяся битва. Сейчас счет в серии 1:1 после нашей победы в последней игре. Мы знаем, что обе команды будут играть жестко и интенсивно. Сейчас мы будем играть на выезде, так что мы должны показать наивысший уровень энергии и концентрации на протяжении 40 минут, чтобы сделать еще один шаг», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Паскуаля.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 17.00 (мск). Серия длится до трех побед, счет — 1-1.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/05/21/edinaya-liga-vtb-pley-off-tsska-zenit-prevyu-/

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