Тренер «Зенита» Паскуаль о полуфинальной серии плей-офф против ЦСКА: «Это непрекращающаяся битва»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о предстоящем третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.
«Это плей-офф — непрекращающаяся битва. Сейчас счет в серии 1:1 после нашей победы в последней игре. Мы знаем, что обе команды будут играть жестко и интенсивно. Сейчас мы будем играть на выезде, так что мы должны показать наивысший уровень энергии и концентрации на протяжении 40 минут, чтобы сделать еще один шаг», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Паскуаля.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 17.00 (мск). Серия длится до трех побед, счет — 1-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/05/21/edinaya-liga-vtb-pley-off-tsska-zenit-prevyu-/
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