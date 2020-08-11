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Центровой сборной России Губанов перенесет повторную операцию и пока не будет подписывать контракт с новым клубом

14:32

Центровой сборной России Петр Губанов (33 года, 207 см) перенесет повторную операцию на колене и не будет подписывать контракт с новой командой нынешним летом. Сроки восстановления бывшего игрока «Химок» после операции пока не установлены. Есть вероятность, что Губанов возобновит тренировки в декабре.

— Будем делать операцию в Литве, у врача, который специализируется на подобных травмах, — рассказал «Известиям» агент Губанова Вадим Михалевский. — Но из-за пандемии коронавируса Петр не может выехать из страны, так что ждем открытия границ. Сроки восстановления прогнозировать сложно, но думаю, что в декабре он сможет приступить к тренировкам. Ближе к этой дате начнем искать Губанову новое место работы.

Губанов перенес операцию на колене летом прошлого года, из-за чего пропустил чемпионат мира в Китае. Ожидалось, что центровой восстановится в конце февраля, но процесс реабилитации затянулся.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1046530/timur-ganeev/podniatsia-s-kolena-petra-gubanova-zhdet-eshche-odna-operatciia

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