Центровой сборной России Губанов перенесет повторную операцию и пока не будет подписывать контракт с новым клубом

Центровой сборной России Петр Губанов (33 года, 207 см) перенесет повторную операцию на колене и не будет подписывать контракт с новой командой нынешним летом. Сроки восстановления бывшего игрока «Химок» после операции пока не установлены. Есть вероятность, что Губанов возобновит тренировки в декабре.

— Будем делать операцию в Литве, у врача, который специализируется на подобных травмах, — рассказал «Известиям» агент Губанова Вадим Михалевский. — Но из-за пандемии коронавируса Петр не может выехать из страны, так что ждем открытия границ. Сроки восстановления прогнозировать сложно, но думаю, что в декабре он сможет приступить к тренировкам. Ближе к этой дате начнем искать Губанову новое место работы.

Губанов перенес операцию на колене летом прошлого года, из-за чего пропустил чемпионат мира в Китае. Ожидалось, что центровой восстановится в конце февраля, но процесс реабилитации затянулся.