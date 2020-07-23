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Бывший игрок «Локомотива» Деккер продолжит карьеру в Турции

10:39
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Бывший легкий форвард «Локомотива-Кубани» Сэм Деккер подписал контракт с «Тюрк Телеком», сообщает Sportando со ссылкой на агента игрока, Энди Шиффмана.

В сезоне-2019/20 Деккер провел за команду 29 матчей, набирая в среднем 12 очков, 5 подборов и 1,5 передачи в среднем за игру. «Локомотив» не стал продлевать контракт с 26-летним американцем.

По информации источника, помимо Деккера, к «Тюрк Телеком» также присоединится атакующий защитник Тайлер Эннис.

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