«Автодор» прервал серию из пяти поражений подряд

«Автодор» обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 100:93.

Команда из Саратова прервала серию из пяти поражений подряд. «Автодор» занимает 9-е место в таблице Единой лиги ВТБ с 9 победами и 14 поражениями, «Парма» идет на 8-й строчке с 10 победами и 13 поражениями.

В параллельной встрече УНИКС победил «Астану» — 87:74. Казанцы идут на 2-м месте в таблице с 16 победами и 5 поражениями, «Астана» занимает 12-е место с 5 победами и 17 поражениями.

Баскетбол

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Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 93:100 (28:20, 20:26, 25:19, 20:35)

П: Юшкявичус (21), Жукаускас (20), Савович (12)

Ав: Клавелл (26), Мэйсон, Ристич, Старкс (все трое — 16), Шакич (13)

«Астана» (Нур-Султан) — УНИКС (Казань) — 74:87 (19:15, 17:28, 19:20, 19:24)

Ас: Хилл (21), Марчук (11), Пономарев (10)

У: Сергеев (14), Уайт (12), Клименко (10)