Форвард «Локо» Кузминскас назвал цель команды после победы над ЦСКА

Форвард «Локомотива-Кубани» Миндаугас Кузминскас 17 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над ЦСКА (103:94) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы отлично двигали мяч, сделали 26 передач, здорово сыграли на подборе. Это была хорошая игра. Когда мы показываем такой баскетбол, нас сложно остановить. Мы сохраняем шансы на второе место по итогам регулярного сезона Единой Лиги ВТБ. Это наша цель на ближайшую неделю», — завил литовский форвард.

Самыми результативными игроками встречи стали Миндаугас Кузминскас у «Локо» и Торнике Шенгелия у ЦСКА, набравшие по 25 очков.

После этой победы хозяева вышли на единоличное третье место в турнире, армейцы стали четвертыми.