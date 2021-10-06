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«Автодор» отправил 21-летнего форварда в аренду

«Автодор» отправил 21-летнего форварда в аренду в клуб баскетбольной суперлиги
17:53
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Тяжелый форвард «Автодора» Илья Салтыков проведет этот сезон в суперлиге-1, сообщает сайт команды.

Саратовский клуб отправил 21-летнего российского баскетболиста в вренду в ижевский «Купол-Родники».

Напомним, что в марте «Автодор» продлил контракт с Салтыковым до 2025 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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