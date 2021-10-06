«Не сработались». Итудис рассказал о причинах конфликта с Майком Джеймсом
Главный тренер басктебольного ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, почему у него случился конфликт с американским защитником Майком Джеймсом, который привел к уходу игрока из команды.
«На самом деле с Майком Джеймсом у меня не было никаких проблем, все было очень легко. Почему тогда не сложилось? Не сработались», — цитирует Итудиса Basket Inside.
Бывший защитник ЦСКА в это межсезонье перешел в «Монако». Для Джеймса «Монако» стал пятой европейской командой. До этого он выступал за ЦСКА, «Милан», «Панатинаикос» и «Басконию».
Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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