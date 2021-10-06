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«Не сработались». Итудис рассказал о причинах конфликта с Майком Джеймсом

Главный тренер ЦСКА рассказал о причинах конфликта с бывшим защитником команды
17:30
Майк Джеймс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майк Джеймс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер басктебольного ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, почему у него случился конфликт с американским защитником Майком Джеймсом, который привел к уходу игрока из команды.

«На самом деле с Майком Джеймсом у меня не было никаких проблем, все было очень легко. Почему тогда не сложилось? Не сработались», — цитирует Итудиса Basket Inside.

Бывший защитник ЦСКА в это межсезонье перешел в «Монако». Для Джеймса «Монако» стал пятой европейской командой. До этого он выступал за ЦСКА, «Милан», «Панатинаикос» и «Басконию».

Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».

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Иван Шитик все материалы автора

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