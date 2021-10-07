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Новичок УНИКСа Мэйо прибыл в Казань

13:00
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Новичок УНИКСа, защитник О Джей Мэйо прибыл в Казань.

На четверг у 33-летнего американца запланировано медицинское обследование, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.

Мэйо подписал контракт с УНИКСом сроком на один год. В прошлом сезоне 3-й пик драфта НБА-2008 выступал за китайский «Ляонин».

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Иван Торопцев все материалы автора

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