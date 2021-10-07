Новичок УНИКСа Мэйо прибыл в Казань
Новичок УНИКСа, защитник О Джей Мэйо прибыл в Казань.
На четверг у 33-летнего американца запланировано медицинское обследование, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.
О Джей Мэйо в Казани!?— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) October 6, 2021
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Американский защитник прибыл в столицу Татарстана вечерним рейсом.
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Завтра игрок пройдет медобследование и присоединится к тренировкам команды? pic.twitter.com/8aH0CEAmdR
Мэйо подписал контракт с УНИКСом сроком на один год. В прошлом сезоне 3-й пик драфта НБА-2008 выступал за китайский «Ляонин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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