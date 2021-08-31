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Разыгрывающий Нэйт Мэйсон покинул «Автодор»

19:01
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Разыгрывающий Нэйт Мэйсон воспользовался опцией выхода из контракта с «Автодором» и перешел в клуб Китайской баскетбольной ассоциации, сообщает сайт российской команды.

26-летний американец присоединился к саратовской команде в июле 2020 года и в прошлом розыгрыше Единой лиги ВТБ принял участие во всех 24 матчах.

Средние показатели американского баскетболиста составили 14,8 очка, 6,2 передачи и 2,1 подбора за игру.

Дополнительная информация:

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4572-nate_mason_prodolzhit_kareru_v_kitae

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Иван Шитик все материалы автора

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