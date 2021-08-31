Разыгрывающий Нэйт Мэйсон покинул «Автодор»
Разыгрывающий Нэйт Мэйсон воспользовался опцией выхода из контракта с «Автодором» и перешел в клуб Китайской баскетбольной ассоциации, сообщает сайт российской команды.
26-летний американец присоединился к саратовской команде в июле 2020 года и в прошлом розыгрыше Единой лиги ВТБ принял участие во всех 24 матчах.
Средние показатели американского баскетболиста составили 14,8 очка, 6,2 передачи и 2,1 подбора за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4572-nate_mason_prodolzhit_kareru_v_kitae
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