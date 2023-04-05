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Вичентич о матче с ЦСКА: «Игроки настроены, и мы сделаем все, чтобы сыграть хорошо»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич рассказал о настрое команды на третий матч серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ с ЦСКА (0-2).

«После двух выездных игр в Москве мы проведем матч перед нашими болельщиками, и мы рады, что они помогут нам как 6-ой игрок команды, — цитирует пресс-служба клуба Вичентича. — Я могу сказать, что наши игроки настроены, и мы сделаем все, чтобы сыграть хорошо. В первых матчах ЦСКА показал свое мастерство и доказал, почему они первые после регулярного чемпионата».

Матч «Автодор» — ЦСКА пройдет в среду, 5 апреля. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://avtodor.ru/branislav-vichentich-sdelaem-vsyo-chtoby-sygrat-horosho/
БК Автодор
БК ЦСКА
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