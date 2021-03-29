Майк Джеймс: «Не терпится завершить карьеру и больше ни с кем не разговаривать»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс опубликовал в Twitter резкое сообщение.

«Мне не терпится завершить карьеру и больше ни с кем из вас не разговаривать», — написал Джеймс.

I can't wait to retire and not talk to none of y'all anymore.

Me wifey and Zeus minding our business. — Mike James (@TheNatural 05 ) March 29, 2021

29 марта пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник Майк Джеймс отстранен от ближайших матчей клуба. Такое решение принял главный тренер москвичей Димитрис Итудис.

27 марта во время матча Единой лиги с УНИКСом (102:86) Джеймс покинул площадку после первого тайм-аута. На пресс-конференции 50-летний тренер призвал «не вдаваться в детали» причин произошедшего. В текстовом репортаже ЦСКА написал, что при счете 2:7 в тайм-ауте тренеры отправили в раздевалку Джеймса из-за жалобы на боль в животе.

В конце января баскетболист уже был отстранен из-за конфликта с Итудисом после поражения в матче Евролиги от «Фенербахче» (83:89). Несколько дней спустя защитник извинился и вернулся к тренировкам.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Джеймс в среднем набирает 14,7 очка, отдает 3,9 передачи и совершает 2,4 подбора.