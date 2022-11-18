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Сегодня, 18:09

ЦСКА разгромил «Астану» и выиграл 11-й матч подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА разгромил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб на выезде выиграл со счетом 101:64.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

В составе «Астаны» дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов на счету Майкла Майерса. 18 очков набрал Маркелл Джонсон.

Красно-синие остаются единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в сезоне. ЦСКА выиграл 11 матчей подряд.

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — ЦСКА (Москва) — 64:101 (15:23, 20:33, 18:25, 11:20)

БК Астана
БК ЦСКА
3
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