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«Нижний Новгород» рассчитывает на возвращение в команду американского разыгрывающего Дивайна Майлза

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нижний Новгород» 17 ноября на официальном сайте сообщило том, что рассчитывает на возвращение в команду американского разыгрывающего Дивайна Майлза, который уехал в США после травмы.

«В октябре Дивайн выбыл из тренировочного и игрового процесса из-за рецидива травмы носа. Игрок уехал домой и находится в США. У него имеется действующий контракт с «НН», поэтому мы ожидаем его восстановления и последующего возвращения», — говорится в заявлении клуба.

26-летний разыгрывающий провел только один матч за «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

Источник: https://nn-basket.ru/news/divajn-majlz-ne-sygraet-v-blizhajshih-matchah/
БК Нижний Новгород
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