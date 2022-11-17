«Нижний Новгород» рассчитывает на возвращение в команду американского разыгрывающего Дивайна Майлза

«Нижний Новгород» 17 ноября на официальном сайте сообщило том, что рассчитывает на возвращение в команду американского разыгрывающего Дивайна Майлза, который уехал в США после травмы.

«В октябре Дивайн выбыл из тренировочного и игрового процесса из-за рецидива травмы носа. Игрок уехал домой и находится в США. У него имеется действующий контракт с «НН», поэтому мы ожидаем его восстановления и последующего возвращения», — говорится в заявлении клуба.

26-летний разыгрывающий провел только один матч за «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.