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Сегодня, 19:10

Райкович — о матче с «Астаной»: «Это еще одна победа в нашем процессе построения хорошей команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Рад вернуться сюда, в Астану, по прошествии некоторого времени. Было приятно увидеть старых друзей и окунуться в атмосферу зала. Мы были лучше на протяжении всей игры. Это еще одна победа в нашем процессе построения хорошей команды», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

Московский ЦСКА в гостях разгромил казахстанскую «Астану» и продлил серию до 11-0.

ЦСКА в следующем туре сыграет в Москве с саратовским «Автодором». Встреча состоится 23 ноября.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-11-18-astana-cska-news-report/
БК Астана
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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