Райкович — о матче с «Астаной»: «Это еще одна победа в нашем процессе построения хорошей команды»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Рад вернуться сюда, в Астану, по прошествии некоторого времени. Было приятно увидеть старых друзей и окунуться в атмосферу зала. Мы были лучше на протяжении всей игры. Это еще одна победа в нашем процессе построения хорошей команды», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

Московский ЦСКА в гостях разгромил казахстанскую «Астану» и продлил серию до 11-0.

ЦСКА в следующем туре сыграет в Москве с саратовским «Автодором». Встреча состоится 23 ноября.