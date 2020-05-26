Андрей Ведищев: «С некоторыми игроками перезаключены контракты на следующий сезон»

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев затронул актуальные вопросы завершения сезона европейского баскетбола.

— Как болельщик расстроен, а как руководитель клуба прекрасно понимаю причины принятого решения. Было очевидно, что в условиях пандемии возобновление соревнований под большим вопросом, слишком много рисков, — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива».

— Как сегодняшняя ситуация отражается на сотрудничестве с игроками?

— Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Это должно быть встречное двустороннее движение. Я знаю, что наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон. Их имена объявим в ближайшие дни.

— Клубный резерв — это одна из главных тем для обсуждения с руководством любой профессиональной команды. Как, на ваш взгляд, с этим обстоят дела в «Локо»?

— Правление клуба ставит одной из ключевых задач в ближайшие сезоны интегрировать воспитанников собственного резерва в основную команду. Вне зависимости от того появится у нас лимит на легионеров или нет. Да, в топ-клубе на площадку выходит тот, кто готов приносить необходимый результат. Но судя по прогрессу и стремлению, которые молодежь демонстрирует, перспектива у них есть. Выделять по именам не буду. К работе с основой привлекалась большая группа талантливых юных баскетболистов, способных уже в следующем сезоне конкурировать за игровое время на площадке.