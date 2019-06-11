Андрей Ватутин: "Перемены неизбежны, многих игроков мы не увидим в ЦСКА в будущем сезоне"

Глава ЦСКА Андрей Ватутин после победы команды в финале Единой лиги ВТБ с "Химками" (80:62) сказал, какие эмоции у него вызывает золотой дубль армейцев, что для него символизируют цифры 50 на чемпионской футболке и насколько тяжело было собраться на решающие матчи внутреннего первенства после успеха в Евролиге.

- Наш легендарный центровой Владимир Ткаченко после матча написал мне поздравление и назвал ушедший сезон "грандиозным", - сказал Ватутин. - Я не очень люблю такие пафосные эпитеты, но, наверное, с Володей можно согласиться. Мы выиграли и Евролигу, и Единую лигу, а этот ЦСКА по силе духа, характеру, отношениям в коллективе был сильнейшим за последние сезоны.

- Что дальше?

- Нам предстоит много работы. Жизнь такая штука, что перемены неизбежны. Каждая команда живет всего один сезон, и некоторых игроков осенью мы в ЦСКА, к сожалению, не увидим. Говорю об этом с грустью. Когда в январе мы проиграли дома "Маккаби" с разницей в 17 очков, сложно было предположить, что в конце сезона в Витории нас ждет все это - шампанское, конфетти. Но надо верить и поддерживать любимую команду.

- Что для вас символизируют цифры 50 на чемпионской майке?

- Для кого-то это, конечно, число наших титулов. Но я считаю, что это означает, что нам нужно выпить за победу минимум 50 граммов. А сколько их будет в итоге - 150, 250, отвечу потом. Фронтовые, победные, армейские 50 граммов - как хотите.

- Имело ли символический подтекст продление контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом накануне финала Единой лиги?

- Нет, как мы договорились друг с другом, так и объявили. Конечно, удобнее комплектовать команду, когда игроки уже знают, кто будет тренером.

- По вашим ощущениям, насколько тяжело было команде собираться на решающие матчи внутреннего чемпионата после победы в Евролиге? Порой складывалось впечатление, что ребята выходят именно работать на паркете.

- Очень тяжело, я по себе знаю. Это всегда трудно, как бы ты ни выступил. И могу снять шляпу перед ребятами, которые нашли в себе физические и моральные силы. И даже если смотреть на это как просто на работу, то мы сделали ее хорошо.

- Кажется, что победы ЦСКА на внутреннем уровне уже воспринимаются как данность.

- Знаете, когда вы приходите каждый вечер домой, где супруга готовит ужин, то каким бы он ни был вкусным, рано или поздно вы тоже начнете воспринимать это как данность. И от этого он не перестанет быть менее вкусным, а супруга - любимой. Да, нам нравится выигрывать, но нам же никто эти титулы не приносит на блюде. Это заслуженные чемпионства. Да, много раз подряд, но это не так просто, как кажется. И это не наша проблема, что нас не могут обыграть. (Антон Бабошин)