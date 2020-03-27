Андрей Ватутин: «Для ЦСКА неважны итоги от Лиги ВТБ и РФБ. Выигрывать и проигрывать надо на паркете»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал «СЭ» решение Единой лиги ВТБ досрочно завершить сезон и поделился мнением относительно распределения путевок в Евролигу на следующий сезон.

— Понимаем, что для выполнения спонсорских контрактов любое подведение итогов сезона лучше, чем просто отмена без выявления победителя — тогда сезон может быть признан несостоявшимся, и клубы окажутся в сложном положении перед партнерами, — заявил Ватутин. — Потому мы просто ждем от Лиги ВТБ и РФБ формального решения, не важно какого. Для ЦСКА не имеет значения, какими будут эти итоги, поскольку выигрывать и проигрывать надо на паркете, там определяются чемпионы. Мы сейчас вторые в Лиге ВТБ, но даже если бы мы шли на первом месте, я бы считал так же.

— Кому должны достаться путевки в Евролигу?

— Почему-то даже руководители клубов не всегда понимают, что итоговая классификация команд не является прямой путевкой в Евролигу или Еврокубок. Решение всегда за Евролигой и результаты национальных лиг для нее не аксиома. Наше место гарантировано лицензией А, потому фактически нам предстоит узнать, кто окажется лучшим российским клубом. С учетом того, что никаких других матчей в Лиге ВТБ не будет, все очевидно — «Химки» являлись безусловным лидером «регулярки». Это сильная команда, успешно выступающая в Евролиге на протяжении многих лет, серьезная организация, которая достойно представит нашу страну. Надеюсь, Евролига сохранит wild card для третьего представителя России, но этот вопрос будет решаться значительно позже. (Евгений Белоусов)