Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:24

Определились составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Единая лига ВТБ на официальном сайте объявила составы команд Old School и New School, которые сыграют на Матче всех звезд-2023 в Москве.

В каждую из команд вошли по 10 игроков. Состав Old School (старше 30 лет) путем голосования выбирали болельщики, а New School (младше 30 лет) — представители СМИ.

Еще по два игрока присоединятся к обеим командам позже в результате получения wild card от Единой лиги.

Состав команды Old School: Тома Эртель («Зенит»), Алексей Швед (ЦСКА), Джален Рейнольдс (УНИКС), Никита Курбанов (ЦСКА), Малик Диме («Парма»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Райан Боутрайт («Автодор», «Парма»).

Состав команды New School: Даниил Касаткин (МБА), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Никола Милутинов (ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Лопатин (МБА), Джейлен Брафорд («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Джастин Роберсон («Парма»).

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/opredelilis-sostavy-new-school-i-old-school-na-match-vseh-zvezd-2023-itogi-golosovaniya-bolelshhikov-i-smi/
0
Читайте также
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский защитник «Автодора» перешел в «Парму»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости