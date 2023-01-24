Определились составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023

Единая лига ВТБ на официальном сайте объявила составы команд Old School и New School, которые сыграют на Матче всех звезд-2023 в Москве.

В каждую из команд вошли по 10 игроков. Состав Old School (старше 30 лет) путем голосования выбирали болельщики, а New School (младше 30 лет) — представители СМИ.

Еще по два игрока присоединятся к обеим командам позже в результате получения wild card от Единой лиги.

Состав команды Old School: Тома Эртель («Зенит»), Алексей Швед (ЦСКА), Джален Рейнольдс (УНИКС), Никита Курбанов (ЦСКА), Малик Диме («Парма»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Райан Боутрайт («Автодор», «Парма»).

Состав команды New School: Даниил Касаткин (МБА), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Никола Милутинов (ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Лопатин (МБА), Джейлен Брафорд («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Джастин Роберсон («Парма»).