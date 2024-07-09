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Сегодня, 11:59

Американский форвард Морган покинул «Зенит»

Алина Савинова
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«Зенит» объявил об уходе форварда Джувэна Моргана в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Американский баскетболист присоединился к сине-бело-голубым в апреле 2024 года перед началом плей-офф Единой лиги и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата.

27-летний Морган сыграл 16 матчей за «Зенит», в которых в среднем набирал 7,6 очка, делал 4,9 подбора и отдавал 1,6 передачи.

Форвард продолжит карьеру в черногорской «Будучности». До перехода в «Зенит» Морган выступал за «Руну».

Источник: https://t.me/zenitbc/8190
Баскетбол
БК Зенит
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