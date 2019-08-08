Руслан Патеев вернулся в Россию

Ряды мужской команды ПБК МБА пополнил 29-летний центровой Руслан Патеев, сообщает официальный сайт клуба.
Осенью 2007 года он уехал в Америку в академию в Монтверде, которая находилась на первом месте в рейтинге всех школ США. В ее составе Патеев дважды брал бронзовые награды. В 2009 году центровой отправился в университет штата Аризона, где выступал за команду в NCAA до 2013 года.
Вернувшись в Россию, центровой подписал контракт с "Химками". Выступая за основную команду подмосковного клуба, игрок стал победителем Еврокубка (2015) и трижды брал серебряные медали Единой лиги ВТБ (2015, 2017, 2018).
Сезон 2018/19 Руслан Патеев провел в Польше, где играл за варшавскую "Легию".
В 2015 году в составе сборной России он сыграл на чемпионате Европы во Франции.
Дополнительная информация
http://mbabasket.pro/news/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B/9915