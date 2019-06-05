Источник: задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве известного бизнесмена и баскетбольного менеджера Шабтая Калмановича, сообщает Телеграм-канал Baza. Убийство произошло в ноябре 2009 года.

По данным источника, один из подозреваемых проходил по делу о нападении на Михаила Жванецкого в 2002 году. Напомним, тогда на писателя напали около его дачи в Серебряном Бору. Преступники избили Жванецкого, посадили его в свою машину и высадили около МКАД, забрав 600 долларов и знаменитый портфель писателя.

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