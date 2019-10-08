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Глава РФБ Кириленко назвал очень сложным выбор нового тренера женской сборной России

10:49

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что выбрать нового главного тренера для женской сборной России очень сложно.

Сегодня исполком РФБ утвердит нового главного тренера женской сборной России. В понедельник тренерский совет рекомендовал на пост Александра Ковалева.

— Когда у тебя три достойных кандидата, достойных в равной степени, решение принять очень сложно, — приводит РИА «Новости» слова Кириленко. — Дмитрий Донсков и Александр Ковалев долгое время успешно работали с молодежными сборными, Элен Шакиров провел великолепный сезон с молодой командой и сейчас пробует себя в иностранном клубе. Так что абсолютно равные шансы, очень сложный выбор, но двоим придется отказать. Это неприятно, что двое в любом случае будут чувствовать себя неудобно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191008/1559532765.html

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