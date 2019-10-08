Глава РФБ Кириленко назвал очень сложным выбор нового тренера женской сборной России
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что выбрать нового главного тренера для женской сборной России очень сложно.
Сегодня исполком РФБ утвердит нового главного тренера женской сборной России. В понедельник тренерский совет рекомендовал на пост Александра Ковалева.
— Когда у тебя три достойных кандидата, достойных в равной степени, решение принять очень сложно, — приводит РИА «Новости» слова Кириленко. — Дмитрий Донсков и Александр Ковалев долгое время успешно работали с молодежными сборными, Элен Шакиров провел великолепный сезон с молодой командой и сейчас пробует себя в иностранном клубе. Так что абсолютно равные шансы, очень сложный выбор, но двоим придется отказать. Это неприятно, что двое в любом случае будут чувствовать себя неудобно.