Гендиректор «Химок» верит в победу своей команды в Кубке России

Генеральный директор баскетбольных «Химок» Павел Астахов прокомментировал победу своей команды над «Руной» в 1/4 финала Кубка России.

«Я верил в ребят, у нас молодая команда, которую мы очень кропотливо собирали летом, — отметил «СЭ» Астахов. — Наша задача быть в медалях Суперлиги. Что касается Кубка, то ребята и тренерский штаб большие молодцы. Сначала по итогам двух матчей разобрали «Самару», затем прошли «Руну». Доказали свое превосходство на площадке. «Химки» поборются за итоговую победу? Почему бы и нет. Постараемся показать свой максимум, будем играть на победу. Формат «Финала четырех» к этому располагает. Всего два матча, максимум два иностранца в составе конкурентов. Так что все возможно.

После таких результатов нет мыслей постараться вернуться в Единую лигу ВТБ? Мы хотим вернуться, и рано или поздно, это произойдет».

«Финал четырех» Кубка России-2022/23 пройдет в Москве. Три независимых друг от друга источника подтвердили эту информацию. «Зенит» предлагал провести решающую стадию на «Сибур-Арене», но этот вариант был отвергнут по необьясненным причинам.

Помимо «Химок» в «Финал четырех» Кубка России также пробился «Зенит». В пятницу, 10 января, компанию им, вероятно, составит МБА (выиграл первый матч у ТЕМП-СУЗМ-УГМК «+14» на выезде) и победитель пары «Нижний Новгород» — УНИКС (дома подопечные Зорана Лукича выиграли «+9»).