Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами

Афинский «Панатинаикос» дисквалифицировали, хотя болельщики команды «Олимпиакос» тоже участвовали в беспорядках.

Чемпионат Греции по баскетболу закончился массовыми беспорядками. Команда из Афин «Панатинаикос» по ходу четвертого матча финальной серии проигрывала 30 очков «Олимпиакосу», и это сильно разозлило болельщиков. Они начали закидывать фанатов соперников разными предметами. Досталось и игрокам — в итоге судьям пришлось остановить матч, а впоследствии и вовсе прекратить его. Техническая победа засчитана «Олимпиакосу», так что они стали чемпионами страны во второй раз подряд. Но неприятный осадок после завершения серии с общим счетом 3-1 остался.

Парис Ли. Фото БК «Панатинаикос»

Проблемы афинского клуба

Следующий сезон команда «Панатинаикос» может начать не просто с нулевым количеством очков, а с отрицательным — из-за поведения болельщиков в четвертой игре финальной серии. Бороться за лидерство будет намного сложнее. Согласно дисциплинарному регламенту, в случае серьезных инцидентов и остановки матча тот клуб, который признают виновным, понесет наказание в виде потери двух очков. Также от трех до шести матчей этой команды пройдут без болельщиков, а на организацию будет наложен денежный штраф.

«Панатинаикосу» грозят максимально возможные санкции, так как во второй игре серии у них уже была дисквалификация из-за обливания сторонников «Олимпиакоса» водой и йогуртом. За эти действия, а также за оскорбления в адрес главного тренера соперника Георгиса Барцокаса руководство греческой лиги наказало клуб «Панатинаикос» на 3000 евро, а следующий домашний матч был проведен без зрителей.

В тот же день произошел еще один инцидент, за который ответственность взял игрок «Панатинаикоса» Никос Паппас. Была сломана перегородка, которая разделяет раздевалки на арене. Баскетболист объяснил случившееся так: «Перед матчем с единственным желанием подбодрить товарищей по команде я нанес этот материальный ущерб. Для нас это рутина, мы делаем так перед всеми матчами, на всех аренах. Я приношу извинения «Олимпиакосу» и готов покрыть все расходы на ремонт. Это повреждение было вызвано исключительно моими действиями, товарищи по команде не имеют к этому отношения», — говорится в заявлении Паппаса.

Никос Паппас. Фото БК «Панатинаикос»

Соперники тоже не безгрешны

Игра, которая проходила в четверг вечером, была приостановлена за три минуты до конца матча. Изначально эвакуировать никого не собирались — полиция не давала разрешения на это. О таких мерах попросил главный судья соревнований Костас Коромилас.

Но швырянием предметов все не закончилось. Когда болельщики покидали зал, некоторые из них сломали десятки сидений и бросили уже их в сторону площадки. Сиденья упали на защитную сетку. Некоторые фанаты зажгли петарды и открыли огнетушители, когда игроки «Панатинаикоса» направлялись в раздевалку. Несмотря на это, в клубе «Панатинаикос» уверены, что еще можно возобновить игру.

Возможно, в этом действительно есть смысл, хотя ликвидировать 30-очковый отрыв будет сложно. Но не только болельщики «Панатинаикоса» отличались нарушениями правил поведения. Фанаты «Олимпиакоса» при входе на Стадион мира и дружбы напали на соперников. Они кидались в игроков фаерами и камнями. В это время баскетболисты шли по коридору арены, а болельщики разместились на крыше. Никто не пострадал, но было разбито окно. И если бы пятая игра серии состоялась, то она бы прошла без зрителей — таким было наказание клуба «Олимпиакос».

После этого руководство клуба из Пирея обратилось в Верховный совет по урегулированию спортивных вопросов (ASEAD) с просьбой допустить зрителей на арену. Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос выразил свое разочарование в соцсетях, критически отозвавшись о том, что команды часто пытаются избежать наказания за насилие на аренах.

«До тех пор, пока владельцы команд не примут наказания за насилие на аренах и будут пытаться избежать их с помощью забавных аргументов, в этой стране ничего не изменится. Мне было грустно видеть, что «Олимпиакос» обратился в ASEAD, чтобы избежать наказания за нападение, которому подверглась наша команда. Они, вероятно, скажут, что те люди были анархистами, которые случайно туда попали. Или что это произошло за пределами арены... Забавные отговорки. Наш клуб обещает, что так же, как мы никогда не будем «эллинизировать» иностранцев, мы никогда не будем апеллировать к какому-либо наказанию, которое применено к нам за насилие на арене», — написал Яннакопулос.

Получается, что один клуб наказали сильнее, чем другой, хотя болельщики обеих сторон вели себя крайне неподобающе. Да, формально у «Панатинаикоса» больше зафиксированных нарушений, но фанаты «Олимпиакоса» тоже не безгрешны. Кажется, теперь давняя вражда между болельщиками самых популярных греческих команд будет еще жестче, и непонятно, к чему это в итоге приведет. Число дисквалификаций может возрасти — видимо, баскетбольной лиге Греции требуется срочное ужесточение регламента поведения на трибунах.