Тренер легкоатлетов на ЕЮОФ-2019: "Фестиваль должен стать шагом к тому, чтобы в Токио-2020 сборная России выступила в полном составе.

Старший тренер олимпийской команды России по легкой атлетике на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале Евгений Козлов сказал, что его спортсмены ценят возможность выступать под национальным флагом.

– Наш вид спорта переживает нелегкий период, – сказал Козлов на церемонии приветствия юных олимпийцев в деревне фестиваля в Баку. – Я хочу поблагодарить президента ОКР Станислава Позднякова за то, что мои ребята могут выступать в национальной форме и под российским флагом. У меня мурашки по коже. Надеюсь, что фестиваль станет шагом к тому, чтобы наша команда в полном составе выступит в Токио-2020.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (ЕЮОФ-2019) проходит с 21 по 27 июля в Баку.

В нем примут участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран Европы. Они будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетболе, велоспорте (шоссе), волейболе, гандболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, спортивной борьбе, спортивной гимнастике и теннисе. В составе российской делегации 108 спортсменов. (Мария Маркова)