Слукас остается в "Фенербахче" еще на три года

Защитник Костас Слукас на 3 года продлит контракт с "Фенербахче".

Соглашение заключено на два года с опцией продления на третий год. Предполагается, что суммарный объем выплат по контракту составит около 6 миллионов евро, cообщает портал Eurohoops.

В чиле других претендентов на греческого защитника также упоминается его бывший клуб "Олимпиакос", который предлагал по 3-летнему контракту 5,4 миллиона евро. В матчах Евролиги завершившегося сезона Слукас набирал 11,8 очка, 4,8 передачи и 2,2 подбора в среднем за игру.