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Чемпионат Италии по баскетболу досрочно завершен из-за коронавируса

7 апреля 2020, 23:44
Джованни Петруччи. Фото Sportando.
Джованни Петруччи. Фото Sportando.
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Чемпионат Италии по баскетболу среди мужчин завершен досрочно. Об этом объявил глава Федерации баскетбола страны Джованни Петруччи. Причина — пандемия коронавируса.

До остановки сезона в серии А было принято решение о прекращении соревнований на всех остальных уровнях итальянского баскетбола. Таким образом, чемпион определен не будет.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

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